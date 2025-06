Alberto Mantovani nuovo Presidente del CSS l' allarmismo a luglio 2021 | Vaccino Covid sicuro ed efficace sì ad obbligo anche per pre adolescenti dai 12 anni – VIDEO

Alberto Mantovani, nuovo presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha sollevato un tema cruciale: l'obbligo vaccinale per i preadolescenti dai 12 anni. Nel luglio 2021, il suo intervento anticipava timori e speranze riguardo alla sicurezza dei vaccini contro il Covid-19. Oggi, mentre il dibattito sulla salute pubblica si infiamma, la sua visione potrebbe plasmare un futuro più sicuro per le nuove generazioni. La salute dei giovani è una priorità!

Il nuovo presidente del Consiglio superiore della sanità e direttore scientifico dell'istituto Humanitas di Milano nel luglio 2021 lanciava l'allarmismo sul vaccino Covid, invitando all'obbligo vaccinale per i ragazzi dai 12 ai 16 anni Il presidente del Consiglio superiore della sanità, Alber. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alberto Mantovani nuovo Presidente del CSS, l'allarmismo a luglio 2021: “Vaccino Covid sicuro ed efficace, sì ad obbligo anche per pre adolescenti dai 12 anni” – VIDEO

