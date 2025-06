Alberto Ferrero Fratelli d’Italia | Perso perché ci siamo divisi

La sconfitta di Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, mette in luce una realtà politica italiana sempre più frammentata. "Ci siamo divisi", dichiara, sottolineando come l’unità sia fondamentale per affrontare le sfide locali e nazionali. Mentre il neoeletto sindaco Barattoni trionfa, emerge un interrogativo: come possono i partiti consolidare alleanze genuine in un panorama politico così instabile? È tempo di riflessione e rinnovamento.

Alberto Ferrero, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia: credevate davvero al ballottaggio contro il neo eletto sindaco Alessandro Barattoni o contro Pd e soci era impossibile? "Sapevamo che la strada era fortemente in salita, ma siamo partiti con l'intento di vincere. Alla fine il risultato ricalca quello delle regionali: centrosinistra al 60% e centrodestra al 40". Fratelli d'Italia ha raddoppiato la percentuale: 8,79% alle comunali nel 2021, 16,78% questa volta: soddisfatto? "Sì, anche perché portiamo in consiglio comunale sei eletti, un numero mai visto, per le opposizioni, da quando è stato ridotto il numero dei consiglieri da 40 a 32.

