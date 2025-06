Alberto Angela ci conduce nei luoghi del dolore dove nell’agosto 1945 sono state sganciate due bombe atomiche

Questa sera, alle 21.30 su Rai 1, Alberto Angela ci porta in un viaggio emozionante e toccante verso Hiroshima e Nagasaki, luoghi simbolo di una delle tragedie più devastanti della storia umana. Scopriremo come l’ombra delle bombe atomiche del 1945 abbia segnato non solo le città, ma anche il corso della nostra civiltà. Un'opportunità imperdibile per riflettere su guerra, pace e resilienza. Non perdere l’occasione di rivivere la storia!

L ’ultimo viaggio di Ulisse, il piacere della scoperta è stato a Instanbul, la città che visse tre volte. Questa sera (alle 21.30 su Rai 1 ) Alberto Angela conduce invece alla radici del dolore e nella storia di Hiroshima e Nagasaki, in quei giorni che cambiarono il mondo. Dopo lo sgancio delle bombe atomiche nell’agosto 1945 l’umanità non è stata più la stessa. Al Colosseo, Carlo e Camilla hanno avuto una guida d’eccezione: Alberto Angela X Leggi anche › Stasera a “Ulisse” Alberto Angela va alla scoperta della bellissima Istanbul Come sono state costruiti gli ordigni atomici? Quali sono state le ragioni militati e politiche che hanno portato al progetto Manhattan, a cui partecipò anche Enrico Fermi? Angela direttamente sui luoghi dell’orrore porta il telespettatore dietro un drammatico evento che ha segnato la storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alberto Angela ci conduce nei luoghi del dolore, dove nell’agosto 1945 sono state sganciate due bombe atomiche

