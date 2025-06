Albero crolla su terminal auto di Venezia | 10 feriti uno è grave

Un drammatico incidente ha scosso il terminal automobilistico di Venezia: un albero è crollato, ferendo dieci persone, con una situazione grave da monitorare. Questo evento riporta alla luce l'urgenza di una gestione del verde urbano più sicura, in un contesto dove la manutenzione degli spazi pubblici diventa cruciale. La sicurezza dei cittadini deve essere sempre prioritaria. Rimanete informati per sapere come evolverà la situazione.

Venezia, 2 giugno 2025 – E’ di dieci feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio nel Piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia. Un grosso albero è crollato all’improvviso, precipitando al suolo e colpendo diverse persone che si trovavano in attesa. Della decina di persone coinvolte, solo una risulterebbe in gravi condizioni. Lo si apprende dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto e dal Comune di Venezia. Sul posto, oltre a personale sanitario sono impegnati anche gli agenti di polizia municipale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Albero crolla su terminal auto di Venezia: 10 feriti, uno è grave

