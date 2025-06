Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla in arrivo a Venezia ferite 7 persone | grave una donna I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

Un episodio inquietante scuote Venezia: un albero è crollato a Piazzale Roma, ferendo sette persone, di cui una in gravi condizioni. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza urbana in una città che accoglie milioni di turisti ogni anno. Mentre i vigili bloccano i selfie dei visitatori, ci chiediamo: quanto è sicura la nostra bellezza? La natura e le infrastrutture devono coesistere per preservare il fascino di Venezia.

VENEZIA - Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le primissime ricostruzioni,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla in arrivo a Venezia, ferite 7 persone: grave una donna. I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

