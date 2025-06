Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla in arrivo a Venezia 8 feriti Grave una donna | Era seduta sotto la pianta I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

Un drammatico crollo di un albero ha colpito i turisti che affollano Piazzale Roma, lasciando otto feriti, di cui una donna in gravi condizioni. Questo incidente evidenzia un problema crescente: la sicurezza degli spazi pubblici in una citt√† sempre pi√Ļ presa d'assalto dal turismo di massa. Mentre i visitatori scattavano selfie, i vigili hanno dovuto intervenire per garantire l'ordine. Una tragica lezione su quanto possano essere vulnerabili anche i luoghi iconici.

VENEZIA - Un albero di grandi dimensioni è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le.

