Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla in arrivo a Venezia 7 feriti Grave una donna | Era seduta sotto la pianta I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

Un drammatico crollo ha scosso Piazzale Roma: un albero imponente è caduto sulla folla, ferendo sette persone, di cui una in gravi condizioni. Questo tragico evento ci ricorda l'importanza della sicurezza nei luoghi affollati, specialmente in città iconiche come Venezia, dove il turismo è al centro dell'economia. Mentre i vigili del fuoco gestiscono la situazione, i turisti sono costretti a rinunciare ai selfie in un momento che avrebbe dovuto essere di festa. Un monito per

VENEZIA - Un albero di grandi dimensioni è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla in arrivo a Venezia, 7 feriti. Grave una donna: «Era seduta sotto la pianta». I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

Leggi anche Crolla un albero a Cerveteri e le radici svelano un sito archeologico etrusco - Un evento inaspettato ha rivelato un prezioso segreto del passato. Il crollo di un albero a Cerveteri ha messo in luce un sito archeologico etrusco, che potrebbe includere una cisterna di epoca antica.

Su questo argomento da altre fonti

Due sudamericani rischiano di annegare cadendo nel canale villoresi a garbagnate milanese dopo una festa; Appalti truccati e asfalto sottile, scoperta rete criminale nelle manutenzioni di Roma; Titti scialò di temptation island accusata di truffa da una commerciante su tiktok; Juve in trasferta a venezia: serve concentrazione e impegno per il pass europeo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia, albero crolla sulla folla a Piazzale Roma: 7 feriti, grave una donna. Bloccati i turisti che scattano selfie

Da ilmessaggero.it: VENEZIA - Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo ...

Venezia, albero crolla in piazzale Roma: ferite 7 persone, una donna è grave VIDEO

Lo riporta msn.com: Venezia, albero crolla in piazzale Roma: ferite 7 persone, una donna è grave VIDEO di Nicole Petrucci Il preside e il sindaco si dissociano, mentre un ex bersagliere e professore in pensione ...

Venezia, albero cade al terminal auto di Piazzale Roma: ci sono feriti

Scrive notizie.it: Un grosso albero è crollato a Piazzale Roma, terminal automobilistico di Venezia, causando una decina di feriti.