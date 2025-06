Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla dei turisti in arrivo a Venezia ferite 4 persone

In un drammatico episodio a Piazzale Roma, un albero è crollato su una folla di turisti, ferendo quattro persone. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza urbana, soprattutto in luoghi così affollati come Venezia. Mentre i visitatori affollano la città dei canali, è cruciale riflettere sulla manutenzione degli spazi pubblici. Un piccolo imprevisto può trasformarsi in un grande allarme: la bellezza della nostra storia non deve essere oscurata da incidenti evitabili.

VENEZIA - Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le primissime ricostruzioni,.

