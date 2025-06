Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla a Venezia ferite almeno 10 persone | grave una donna I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

Un tragico incidente ha scosso Venezia: un albero è crollato su una folla di turisti a Piazzale Roma, causando ferite a almeno 10 persone, di cui una in gravi condizioni. Mentre i vigili del fuoco lavorano per gestire la situazione, i turisti sono stati bloccati, interrompendo quel rituale moderno dei selfie. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nelle città d’arte, dove la bellezza deve essere protetta.

Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbero almeno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla a Venezia, ferite almeno 10 persone: grave una donna. I vigili bloccano i turisti che scattano selfie

