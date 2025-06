Albero cade su turisti in attesa del bus a Venezia | tra i feriti grave una donna

Un attimo di relax, e poi il dramma: un albero è crollato su un gruppo di turisti in attesa del bus a Venezia, ferendo gravemente una donna. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree pubbliche, sempre più affollate nel cuore della città. In un contesto dove il turismo è in ripresa, la protezione dei visitatori deve diventare una priorità. La bellezza di Venezia non può essere offuscata da simili eventi tragici.

La caduta improvvisa di una pianta nella zona cosiddetta dei 'tre ponti' ha sorpreso quanti sostavano in piazzale Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Albero cade su turisti in attesa del bus a Venezia: tra i feriti grave una donna

