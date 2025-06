Al via la prima edizione di Milano Film fest | il grande cinema entra nella città

Milano si prepara a brillare con la prima edizione del Milano Film Fest, un evento che promette di diventare un punto di riferimento nel panorama cinematografico internazionale! Con nomi illustri in giuria come James Franco e Margherita Buy, il red carpet si trasforma in un palcoscenico di talento e creatività. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema e per chi ama l'arte che racconta storie straordinarie. Scopri le anteprime e i dietro le quinte: il grande schermo entra nel

Red carpet da showbiz italiano e internazionale: in giuria per i lungometraggi James Franco, Margherita Buy, Francesco Di Leva, Isabella Ragonese, Claudio Giovannesi, per i corti Valentina Lodovini, Paola Randi, Luca Bigazzi, Romana Maggiora Vergano e Luca Lucini. Anteprime con Alessandro Gassman e Francesco Gheghi, dietro le quinte dei The Jackal, un tuffo nel cult dei Novanta con J-Ax e Dj Jad. E tanto cinema: dall’apertura con June & John di Luc Besson alla chiusura thrilling con The Ugly Stepsister di Emilie Blichfeldt. Fino all’omaggio alla Milano di ieri, con gli “auguri” ai 90 anni di Enzo Jannacci e con la memoria della MalaMilano dei ‘70 – tra poliziotteschi, Manetti bros. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Al via la prima edizione di Milano Film fest: il grande cinema entra nella città

