Al via il servizio civile universale per 113 giovani con i progetti di Anci Veneto

In un'epoca in cui il volontariato sta diventando fondamentale per il tessuto sociale, 113 giovani del Veneto hanno deciso di rispondere a questa chiamata. Il Servizio Civile Universale, avviato con entusiasmo da ANCI Veneto, rappresenta non solo un'opportunità di crescita personale, ma anche un passo verso una comunità più solidale. Scopriremo quanto può essere impattante l'impegno civico: sono pronti a cambiare il mondo, un gesto alla volta!

Ha preso ufficialmente il via il percorso di Servizio Civile Universale per 113 giovani volontari che hanno scelto di dedicare un anno della propria vita al servizio delle comunità locali, aderendo ai progetti promossi da ANCI Veneto. L’avvio è stato segnato da un momento di incontro e formazione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Al via il servizio civile universale per 113 giovani con i progetti di Anci Veneto

Leggi anche Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

Su questo argomento da altre fonti

SCANCI - Al via il Servizio Civile di 1500 volontari in 650 Comuni italiani; Servizio civile Universale, oggi 28 maggio a Milano l'evento di avvio delle attività dei volontari; Servizio Civile Universale: le graduatorie del bando 2025; Al via il servizio civile universale per 113 giovani con i progetti di Anci Veneto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Andora, al via il servizio civile in Comune: quattro giovani impegnati nei settori educativi, assistenza anziani e cultura

Da msn.com: Andora. Per la prima volta nella storia del Comune di Andora, quattro giovani volontari iniziano ufficialmente il loro percorso di Servizio Civile Universale presso il Municipio. Questa mattina hanno ...

Andora: al via per la prima volta in Comune il Servizio Civile Universale

imperiapost.it scrive: I quattro volontari saranno impegnati per un anno nei settori educativi ai minori, assistenza agli anziani e promozione culturale ...

Al via i progetti di Servizio Civile di Promozione Italia per 45 giovani lucani presso le sedi Pro Loco lucane

Segnala trmtv.it: Al via i progetti di Servizio Civile Universale di Promozione Italia Aps presso le sedi delle Pro Loco lucane e degli Enti affiliati alla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps.