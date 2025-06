Al via i controlli su stabilimenti balneari e ristoranti | sanzioni e denuncia a San Leone

L'estate è finalmente alle porte e con essa arrivano anche i controlli su stabilimenti balneari e ristoranti. A San Leone, le autorità sono pronte a sanzionare chi non rispetta le norme. Questo trend di vigilanza si inserisce nel crescente desiderio di garantire un turismo di qualità, dove sicurezza e servizio eccellente vanno a braccetto. Un'iniziativa che invita a riflettere sull'importanza della legalità in un settore cruciale per l'economia locale.

Il solstizio di giugno, ossia giorno 21, è alle porte. L'estate è però praticamente iniziata, complice anche le temperature degli ultimi due giorni. E come sempre avviene di questi tempi, hanno preso il via anche i controlli sugli stabilimenti balneari che sorgono, e sono operativi, lungo la.

Leggi anche Controlli negli stabilimenti e nei bar sulla spiaggia, scoperti tredici lavoratori in nero. Sette attività sospese - Con l’arrivo della stagione estiva, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli negli stabilimenti e bar sulla spiaggia, scoprendo tredici lavoratori in nero e sospendendo sette attività nel settore turistico-balneare.

