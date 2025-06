Al Senato la presentazione del docufilm Karsa – Un racconto siciliano girato a San Mauro Castelverde

Giovedì 5 giugno 2025, il Senato si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la presentazione del docufilm "KARSA – Un racconto siciliano". In un momento storico in cui le storie locali stanno guadagnando sempre più attenzione, questa iniziativa promossa dal Senatore Raoul Russo mette in luce l'anima autentica di San Mauro Castelverde. Non perdere l'occasione di scoprire una Sicilia che racconta, vive e ispira.

Giovedì 5 giugno 2025, alle ore 18.00, la Sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama, ospiterà la presentazione del docufilm “KARSA – Un racconto siciliano”. L'iniziativa, promossa dal Senatore Raoul Russo, rappresenta un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico una Sicilia vera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Al Senato la presentazione del docufilm “Karsa – Un racconto siciliano” girato a San Mauro Castelverde

Cosa riportano altre fonti

Al Senato della Repubblica la presentazione del docufilm “KARSA – Un racconto siciliano” girato a San Mauro…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al Senato della Repubblica la presentazione del docufilm “KARSA – Un racconto siciliano” girato a San Mauro Castelverde

Riporta informazione.it: Il docufilm, diretto da Vladimir Di Prima, KARSA è un’opera che intreccia memoria, identità e impegno civile, attraverso una narrazione intensa interpretata da Giuseppe Lo Piccolo e Marino Bartoletti ...

Resistenza il docufilm proiettato al Senato

Segnala ilgazzettino.it: Sarà il presidente dell'Anpi Mandamentale e Provinciale Loris Parpinel a guidare oggi la delegazione dell'Anpi, con i registi del film Eravamo Ragazzi. Sentieri di coraggio Alessandra Montico e ...