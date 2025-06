Al Quirinale il concerto per la Festa della Repubblica | a dirigere l’orchestra il maestro Riccardo Frizza

Il Quirinale ha ospitato un evento di grande prestigio: il concerto diretto dal maestro Riccardo Frizza, simbolo della cultura italiana. In occasione della Festa della Repubblica, la musica ha unito diplomazia e tradizione, riflettendo l’importanza dei legami culturali nel mondo odierno. Un punto di interesse? La scelta del repertorio, capace di raccontare l’italianità attraverso le note, risuona come un invito alla coesione in tempi di sfide globali.

Roma. Il maestro Riccardo Frizza, direttore artistico del Donizetti Opera, ha diretto il tradizionale concerto al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. Il concerto, in onore del Corpo Diplomatico accreditato allo Stato Italiano, si è svolto alle 18 di domenica 1° giugno nel salone dei Corazzieri e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente Mattarella saluta la premier Giorgia Meloni Trasmesso in diretta su Rai Uno, è stato eseguito dall' Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, con musiche di Domenico Cimarosa (Il matrimonio segreto. Ouverture), Gioacchino Rossini (L'italiana in Algeri.

