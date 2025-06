Al Quirinale il concerto per la Festa della Repubblica | a dirigere l’orchestra il maestro Riccardo Frizza

Il Quirinale ha risuonato di note celebri grazie al maestro Riccardo Frizza, che ha diretto il concerto per la Festa della Repubblica. Un evento che celebra non solo l’arte, ma anche l’unità e l’identità nazionale, in un momento in cui la musica si fa ponte tra culture diverse. La presenza del Corpo Diplomatico ha reso l'atmosfera ancora più suggestiva, dimostrando come la musica possa unire popoli e storie diverse. Non è solo un concerto, è un inno alla bellezza dell’Italia

Roma. Il maestro Riccardo Frizza, direttore artistico del Donizetti Opera, ha diretto il tradizionale concerto al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. Il concerto, in onore del Corpo Diplomatico accreditato allo Stato Italiano, si è svolto alle 18 di domenica 1° giugno nel salone dei Corazzieri e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente Mattarella saluta la premier Giorgia Meloni Trasmesso in diretta su Rai Uno, è stato eseguito dall’ Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, con musiche di Domenico Cimarosa (Il matrimonio segreto. Ouverture), Gioacchino Rossini (L’italiana in Algeri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al Quirinale il concerto per la Festa della Repubblica: a dirigere l’orchestra il maestro Riccardo Frizza

