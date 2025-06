Al parco Maniglio festa del basket con 600 mini cestisti | con loro anche Matteo Spagnolo

Brindisi ha vibrato di entusiasmo durante la seconda tappa del Kellogg’s Minibasket Tour 2025, con ben 660 mini cestisti pronti a scendere in campo al Parco Maniglio. Un evento che celebra non solo il basket, ma anche l'importanza dello sport per i più giovani. Con la presenza di Matteo Spagnolo, i piccoli atleti hanno avuto un'ispirazione in più. Una festa che dimostra come il futuro del basket italiano sia nelle mani delle nuove generazioni!

BRINDISI - Che festa a Brindisi per la seconda tappa del Kellogg's Minibasket Tour 2025. Al Parco Maniglio, nel quartiere Bozzano, sono accorsi 660 mini cestisti tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, in rappresentanza di 21 centri minibasket. Quattro le categorie in gioco, Aquilotti.

