Al Pagliarelli neonato in cella con la madre Cnpp e Ugl | Mancano strutture idonee in Sicilia

Un neonato di un mese vive nel carcere Pagliarelli di Palermo, accanto alla madre detenuta: una realtà allarmante che solleva interrogativi sulla condizione delle strutture per madri in carcere in Sicilia. I sindacati CNPP e UGL lanciano l’allerta su questa "situazione inaccettabile", richiamando l'attenzione su un tema cruciale: la tutela dei diritti dei più vulnerabili. È ora di garantire un futuro dignitoso anche per i più piccoli.

Un bambino di appena un mese è recluso nel carcere Pagliarelli di Palermo insieme alla madre detenuta. Una situazione definita “inaccettabile” dai sindacati CNPP, UGL e SPP, che denunciano la totale assenza in Sicilia di strutture idonee, come gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Al Pagliarelli neonato in cella con la madre, Cnpp e Ugl: "Mancano strutture idonee in Sicilia"

Ne parlano su altre fonti

Mancano le strutture in Sicilia e a Palermo in carcere finisce anche un bimbo di appena un mese; Palermo, bimbo di un mese in carcere con la madre. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Palermo un neonato vive in carcere a pagliarelli insieme alla madre detenuta: manca l’icam in sicilia

Secondo gaeta.it: Nel carcere di Pagliarelli a Palermo un neonato vive con la madre detenuta in assenza di strutture adeguate come gli Icam, mentre cresce l’allarme sulle condizioni carcerarie siciliane e la salute men ...

Mancano le strutture in Sicilia e a Palermo in carcere finisce anche un bimbo di appena un mese

Segnala palermotoday.it: Il piccolo è recluso con la madre al Pagliarelli, l'istituto più vicino per accoglierli si trova in provincia di Avellino. A segnalarlo è il Garante per i diritti dei detenuti della città, Pino Appren ...

In Sicilia bimbo di un mese in carcere assieme alla madre

Scrive itacanotizie.it: Il Garante per i diritti dei detenuti denuncia la presenza all'interno del Carcere "Pagliarelli" di Palermo di un neonato di appena un mese, recluso assieme ...