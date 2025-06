Al cinema in settimana | da La trama fenicia a Lilo & Stitch

Questa settimana, i cinema bergamaschi si vestono di grande varietà! Tra le pellicole da non perdere spiccano “Lilo & Stitch”, che riporta in scena l’amicizia e l’avventura, e “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, un must per gli amanti dell'azione. Con titoli che spaziano dall’horror all’animazione, c'è qualcosa per ogni gusto. Non perdere l'occasione di immergerti nel magico mondo del cinema!

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Lilo & Stitch”, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Fuori”, “Final Destination Bloodlines”, “L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual”, “La Trama Fenicia”, “Thunderbolts*” e “Un Film Minecraft”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 2 GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “Scomode verità” (ore 17, 19 e 21); “Paternal leave” (ore 16:15 e 20:45); “Le assaggiatrici” (ore 18:30). CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Lilo & Stitch” (ore 16, 18:15 e 20:30). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche Al cinema in settimana: da “Cuore selvaggio” a “The legend of Ochi” - Torna al cinema “Cuore selvaggio”, un autentico capolavoro di David Lynch, in occasione del 35° anniversario della Palma d’Oro vinta nel 1990.

Approfondimenti da altre fonti

Esce La trama fenicia di Wes Anderson, dal cast alla trama: cosa sapere sul film; Al cinema in settimana: da “Marko Polo” a “La trama fenicia”; Esce “La trama fenicia” di Wes Anderson: “Quando andrò all’inferno rivedrò i miei film”; Scheda Film. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al cinema in settimana: da “La trama fenicia” a “Lilo & Stitch”

Segnala bergamonews.it: È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Lilo & Stitch”, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Fuori”, “Final ...

Il film della settimana: «La trama fenicia», la recensione e dove vederlo a Firenze

Da informazione.it: Europa, 1950. Anatole 'Zsa-zsa' Korda, ricchissimo industriale eccentrico e senza scrupoli, sopravvive a un nuovo attentato alla sua vita (il sesto incidente aereo). Gli affari di Kordalo hanno reso i ...

“La trama fenicia” e le altre novità al cinema del weekend

Secondo spettakolo.it: La trama fenicia è il titolo di maggior richiamo tra le novità al cinema del fine settimana. Le alternative, comunque, non mancano ...