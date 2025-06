Al Cestha arriva l' ambulanza per le tartarughe marine | Un sogno che si realizza

Un sogno che diventa realtà: al Cestha arriva l'ambulanza per le tartarughe marine! Questo nuovo mezzo di soccorso, dedicato alla salvaguardia della fauna marina, segna un passo avanti fondamentale per la tutela del nostro ecosistema. Grazie a questa iniziativa, i lidi del ravennate e i territori a nord avranno un supporto indispensabile per il recupero e la cura delle tartarughe in difficoltà. Un grande esempio di come anche piccole azioni possano fare la differenza.

Un nuovo mezzo di soccorso dedicato alla fauna marina disponibile sarà per i lidi del ravennate e nei territori a nord, grazie alla nuova dotazione del centro ricerche e tutela della fauna marina Cestha. Si tratta di un'ambulanza dedicata alle tartarughe marine.

