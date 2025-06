Aiuto concreto a chi ha bisogno Una tonnellata di prodotti donati

La solidarietà non conosce confini! La provincia di Lodi ha raccolto una tonnellata di prodotti nell'iniziativa "Dona una Spesa". Questo gesto dimostra come, in un periodo in cui il supporto reciproco è più cruciale che mai, la comunità possa unirsi per fare la differenza. Un punto interessante? Ogni spesa donata rappresenta non solo cibo, ma anche speranza per chi è in difficoltà. Scopri il potere della generosità!

La città risponde alla solidarietà: tonnellate di prodotti raccolti con "Dona una Spesa". Anche quest’anno, la provincia di Lodi ha dimostrato un grande cuore. In occasione dell’iniziativa solidale "Dona una Spesa", promossa da Conad Centro Nord, in collaborazione con Csv Lombardia Sud Ets e numerose associazioni locali, i lodigiani hanno risposto con entusiasmo all’appello alla solidarietà. L’iniziativa, che si è svolta contemporaneamente in 23 punti vendita delle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, ha permesso di raccogliere complessivamente oltre 10 tonnellate di prodotti, destinati alle famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aiuto concreto a chi ha bisogno. Una tonnellata di prodotti donati

Leggi anche Università, in arrivo quasi due milioni di euro per nuovi alloggi Ersu: "Aiuto concreto contro il caro affitti" - L'Università siciliana si prepara a ricevere quasi due milioni di euro per nuovi alloggi, un aiuto concreto nella lotta contro il caro affitti.

Ne parlano su altre fonti

Aiuto concreto a chi ha bisogno. Una tonnellata di prodotti donati; Laura Mattarella: il suo impegno silenzioso e concreto; L'Holi dei record a San Donà di Piave, un’esplosione di colori e musica accende l’estate veneziana; Sclerosi Multipla. AISM: 14mila persone escluse da cure e assistenza adeguate, serve un cambio di passo subito. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Aiuto concreto a chi ha bisogno. Una tonnellata di prodotti donati

Secondo ilgiorno.it: La città risponde alla solidarietà: tonnellate di prodotti raccolti con "Dona una Spesa". Anche quest’anno, la provincia di Lodi ...

Un gesto semplice, un aiuto concreto

Lo riporta ilmessaggero.it: Nel complesso meccanismo della dichiarazione dei redditi esiste una possibilità capace di generare un impatto reale: si tratta del 5x1000, che consente di destinare una quota delle imposte ...

Adozioni a chilometri zero. «La Caritas ha bisogno d’aiuto»

Si legge su lanazione.it: Come se del nostro aiuto non ci fosse mai bisogno: quasi il mondo bussasse ... Anche qui la povertà è un’emergenza concreta che non riguarda solo «stranieri» ma anche famiglie i cui cognomi ...