Air Campania in arrivo 156 dipendenti

Air Campania si prepara a una svolta epocale con l'arrivo di 156 nuovi dipendenti, segnando un passo deciso verso un servizio di trasporto pubblico più efficiente. Questo investimento non è solo un'opportunità di lavoro, ma rappresenta anche una risposta concreta all'esigenza di una mobilità sostenibile e moderna. La cerimonia di assunzione, che coinvolgerà il presidente della Regione, sottolinea l'importanza di investire nel futuro dei trasporti. Un momento da non perdere!

Ben 156 dipenendenti in arrivo ad Air Campania. I l nuovo deposito dell'azienda regionale di trasporto pubblico a Teverola - Viale della Logistica, zona ASI -, AIR Campania accoglierà i 156 nuovi assunti. A tal fine si terrà un evento in cui interverranno il presidente della Regione.

