Ai fornelli per gli ' Educhef' in 40 tra insegnanti e genitori ai laboratori di cucina salutare nelle scuole

La settimana si illumina di sapori e salute grazie agli 'Educhef' di Forlì e Cesena! Quaranta tra insegnanti e genitori si sono messi ai fornelli per sperimentare laboratori di cucina salutare, un'iniziativa che va oltre il gusto. In un'epoca in cui l'alimentazione consapevole è fondamentale, questi corsi mirano a formare una nuova generazione attenta al benessere. Scopri come il cibo può diventare un alleato prezioso nella crescita dei nostri bambini!

Settimana ai fornelli per gli ‘Educhef’ delle scuole di Forlì e Cesena che hanno aderito ai Laboratori di cucina salutare promossi durante l’anno dall’Unità operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl negli istituti scolastici della Rete di “Scuole che promuovono salute”, per fornire conoscenze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Ai fornelli per gli 'Educhef', in 40 tra insegnanti e genitori ai laboratori di cucina salutare nelle scuole

