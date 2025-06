Agricoltura la Regione investe sui vini locali | 7 milioni per la promozione all' estero

L'Emilia-Romagna punta sul futuro dei suoi vini, investendo 7 milioni di euro per promuoverli all'estero. In un contesto globale dove la qualità è sempre più ricercata, questa mossa non solo valorizza le nostre eccellenze, ma apre a nuove opportunità nei mercati extra-Ue. Scoprire i tesori vinicoli della regione diventa un'esperienza da non perdere: preparatevi a brindare a una nuova avventura!

L'Emilia-Romagna continua a investire sulla qualità dei propri vini e rafforza gli strumenti di promozione a disposizione delle imprese per rafforzare la propria presenza sui mercati dei Paesi terzi (extra Ue) e cercare nuovi sbocchi per le produzioni regionali.

