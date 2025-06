Agricoltura a Roma il bilaterale tra i ministri di Italia e Usa

Il 2 giugno, Roma ha ospitato un incontro cruciale tra il ministro Lollobrigida e il segretario Rollins, segnando un passo significativo verso una cooperazione agricola sempre più globale. In un periodo in cui la sicurezza alimentare è al centro del dibattito, questa alleanza potrebbe rivoluzionare le pratiche agricole e promuovere la sostenibilità. Scopri come queste sinergie potrebbero influenzare il futuro del cibo che consumiamo!

Si è svolto il 2 giugno, presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’incontro bilaterale tra il ministro Francesco Lollobrigida e il segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti d’America, Brooke Leslie Rollins. L’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea visitato ufficialmente dal segretario Rollins dall’inizio del suo mandato, a testimonianza della solidità e della centralità del rapporto tra Italia e Stati Uniti. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla crescita dell’interscambio agroalimentare, che nel 2024 ha superato gli 8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

