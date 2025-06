Aggressione a una festa parrocchiale | pugni e spintoni

Una festa parrocchiale si trasforma in un episodio di violenza: è successo ad Ancona, dove una lite tra giovani ha rovinato un momento di comunità. Questo fatto accende i riflettori su una questione sempre più attuale: il rapporto tra integrazione e sicurezza. Mentre il dibattito infiamma le opinioni pubbliche, è fondamentale riflettere su come costruire spazi di incontro pacifici. La vera sfida è trasformare conflitti in dialogo.

Ancona, 2 giugno 2025 – È scoppiata una lite in una festa parrocchiale ad Ancona, nei pressi di piazza Salvo D'Aquisto, questa notte. All'arrivo delle volanti della polizia, gli aggressori, un gruppetto di giovani di origine straniera di età compresa tra i 22 e i 24 anni, stando al racconto dei testimoni, si erano già dileguati. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni dei presenti, tra cui gli aggrediti: la lite è scoppiata quando, al termine dell'evento, è stata interrotta la musica. A questo punto, i giovani stranieri avrebbero preteso che la festa si protraesse ben oltre la fine e, al diniego degli addetti all'intrattenimento, sarebbero passati alle vie di fatto aggredendo gli organizzatori con pugni e spintoni e provocando ad uno dei malcapitati un'ecchimosi a un occhio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione a una festa parrocchiale: pugni e spintoni

