Aggredite e rapinate da dieci ragazzi | “È stato terribile Dicevano | Trans di m… vi accoltelliamo”

Una terribile aggressione ha scosso Roma, dove tre ragazze transgender sono state strappate alla loro quotidianità da un gruppo di dieci ragazzi. "Era un incubo", racconta Guendalina Rodriguez, evidenziando un clima di paura crescente per la comunità LGBTQ+. Questo episodio, in un contesto di crescente violenza, ci ricorda l'importanza di combattere l’odio e promuovere il rispetto. La solidarietà è fondamentale per far sentire la voce di chi lotta per i propri diritti.

Terribile aggressione ai danni di tre ragazze transgender a Roma. A raccontare l'episodio sui social, Guendalina Rodriguez: "Abbiamo avuto paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

