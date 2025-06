Agenti in città può salutare Napoli | il big azzurro preoccupa i tifosi

Tensione alle stelle in casa Napoli: l'arrivo degli agenti di uno dei big azzurri tiene i tifosi col fiato sospeso. In un contesto calcistico dove ogni scelta può influenzare il futuro, la società deve trovare il giusto equilibrio tra presente e programmazione. Riusciranno a mantenere i talenti e costruire una squadra ancora più forte? Un interrogativo che apre scenari intriganti e fa vibrare l’anima dei partenopei!

Antenne dritte in casa Napoli per uno dei big azzurri che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi partenopei: i suoi agenti sono in arrivo in città e presto potrebbero arrivare novità. Godersi un presente ricco di soddisfazioni, senza disdegnare un occhio alla programmazione per il futuro, fattore di fondamentale importanza per una piazza ambiziosa ed entusiasta come quella di Napoli. Con in tasca un quarto Scudetto che scalda tuttora i cuori azzurri, per i partenopei partono le primissime mosse e riflessioni in vista della sessione estiva di calciomercato, difatti già aperta. Per quanto concerne in entrata, il primo colpo dovrebbe essere Kevin De Bruyne ( clicca qui per tutte le ultime novità ), senza dimenticare l’arrivo dall’ Empoli del difensore Luca Marianucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it