Agenti AI | futuro del web o la sua fine?

Il futuro del web è in fermento: Google e Microsoft, protagonisti indiscussi della tecnologia, stanno rivoluzionando il panorama con gli Agenti AI. Questi assistenti intelligenti promettono di trasformare la nostra interazione online, rendendo le ricerche più intuitive e personalizzate. Ma si tratta davvero di un'innovazione o della fine della navigazione come la conosciamo? Scopri come questa evoluzione potrebbe cambiare radicalmente il nostro modo di vivere il digitale.

Nelle ultime settimane, i giganti tecnologici Google e Microsoft hanno tenuto importanti conferenze per sviluppatori, rivelando un cambiamento fondamentale di focus: dalle semplici chatbot e modelli linguistici agli Agenti AI. Questa transizione non è solo superficiale, ma profonda, e potrebbe avere conseguenze significative per la capacità del web di connettere, coinvolgere e formare comunità. Sebbene gli agenti AI possano essere visti come l’evoluzione naturale di tecnologie come la RPA e offrire benefici reali, specialmente nell’automazione aziendale, c’è anche l’idea che siano in parte una “cosa nuova e scintillante” proposta forse per necessità, dato che l’IA generativa non ha ancora pienamente raggiunto l’hype. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Agenti AI: futuro del web o la sua fine?

Leggi anche Dirottare il Futuro | Agenti AI – Chi comanda davvero? - L’intelligenza artificiale ha superato il ruolo di semplice assistente, entrando nell'arena delle decisioni autonome.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Microsoft Build 2025: così l’IA sarà protagonista del futuro; Google in crisi: l’IA “inventa” la realtà e minaccia il web. 🔗Cosa riportano altre fonti

Kessie ha deciso quale sarà il suo futuro: il comunicato degli agenti sulla scelta dell’ex rossonero

Scrive milannews24.com: Come confermato dai suoi agenti ... futuro: resterà a Barcellona. Ecco il comunicato sull’ex rossonero: «Nonostante il suo agente e la dirigenza del Barcellona abbiano smentito un possibile ...

Balotelli, ANNUNCIO dell’agente sul futuro dell’ex Milan: «Ha avuto RICHIESTE fuori Europa, ecco la sua VOLONTA’». Le dichiarazioni

Secondo milannews24.com: Enzo Raiola a Tuttosport ha fatto un annuncio sul futuro di Balotelli. Queste le dichiarazioni dell’agente dell’ex attaccante del Milan. L’ANNUNCIO – «Vorrebbe resta in Italia, ha avuto moltissime ...

Microsoft punta sempre di più sugli Agenti AI

Scrive wired.it: Che cosa sono gli agenti AI? Sono sistemi intelligenti in grado di eseguire in autonomia e senza supervisione umana compiti vari, prendendo anche decisioni. Si tratta di una branchia del tech in ...