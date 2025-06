Afragola tragedia di Martina usata per sponsorizzare panino di noto Tiktoker | è bufera sui social

Un video su TikTok ha scatenato una tempesta di polemiche: Fiorenza Cosentino, madre di Martina Carbonaro, appare accanto al tiktoker Patrizio Chianese mentre promuove i suoi panini. La tragedia di Afragola sembra diventare merce di scambio, sollevando interrogativi etici sulla sensibilità nella comunicazione. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale trattare temi delicati con rispetto, in un'epoca in cui la viralità può sovrapporsi alla dignità.

Sta facendo molto discutere un video apparso su TikTok in cui compare Fiorenza Cosentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci. Nel video, Cosentino è ripresa accanto a Patrizio Chianese, noto tiktoker conosciuto per i suoi hot dog. Poche parole scambiate tra i due, mentre l'influencer prepara .

