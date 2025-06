Affari Tuoi niente trappola | Andrea spiazza tutti

In un'epoca in cui le emozioni contano più dei premi, Andrea ha illuminato il palco di Affari Tuoi con una notizia che scalda il cuore: sta per diventare papà! Mentre il piemonte si stringe attorno alla coppia, non possiamo fare a meno di pensare a come la famiglia stia tornando al centro delle nostre vite. Un momento che ci ricorda che, a volte, la vera vincita è in ciò che amiamo. Sintonizzati per scoprire di più!

Andrea dal Piemonte è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 2 giugno. Il concorrente ha spiegato che sta per diventare padre: la sua compagna Alessia è in procinto di partorire una bambina, Matilde. Con lui in studio Niccolò, il fratello. I due hanno giocato col pacco numero 12. Con le prime sei chiamate, il pacchista ha eliminato zero euro, 100mila euro, 75mila euro, 50mila euro, 200 euro e 5mila euro. Tiri non proprio positivi, insomma. Di 29mila euro la prima offerta del dottore, che però i due fratelli hanno rifiutato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "niente trappola": Andrea spiazza tutti

