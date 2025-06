Affari Tuoi Andrea dà via 300mila euro ma ribalta la partita | “Sto per essere padre ho scelto per mia figlia”

Andrea, dal Piemonte, è il nuovo eroe di "Affari Tuoi". Nonostante la sfortuna iniziale che gli ha fatto perdere 300mila euro, ha saputo ribaltare la situazione, portando a casa 60mila euro per il futuro della sua piccola. Questa storia ci ricorda che a volte le scelte più difficili possono rivelarsi le più lungimiranti. E tu, cosa faresti per chi ami? I momenti di crisi possono trasformarsi in opportunità!

Andrea dal Piemonte, insieme al fratello Nicolò, è stato il protagonista della puntata del 2 giugno di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco disastroso, che lo ha portato a dare via i 300mila euro, il concorrente ha ribaltato la partita: ha vinto 60mila euro accettando l'offerta del Dottore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Andrea Nadalini di Affari Tuoi, il concorrente dell'Emilia Romagna che si occupa di parafulmini; È nata una stella ad Affari tuoi? Chi è Andrea Nadalini, concorrente bolognese; Andrea Nadalini ad Affari Tuoi? Chi è davvero: Una star | .it; È nata una stella ad Affari tuoi? Chi è Andrea Nadalini, concorrente bolognese. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media