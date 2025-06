Affare De Bruyne nuova conferma | annuncio stupendo per i tifosi del Napoli

Il sogno di vedere Kevin De Bruyne in azzurro si fa sempre più concreto! Le ultime notizie confermano l’interesse del Napoli, accendendo l’entusiasmo dei tifosi. Anche se la trattativa non si è conclusa oggi, i segnali sono positivi e invitano a sognare in grande. In un calcio che premia il talento, l’arrivo di un campione come De Bruyne rappresenterebbe una svolta epocale per la squadra partenopea. Restate sintonizzati!

Nuove conferme relativamente all’affare che porterebbe Kevin De Bruyne al Napoli: annuncio stupendo per tutti i tifosi azzurri. La giornata di oggi si sperava fosse quella risolutiva per la trattativa De Bruyne, ma così non è stato. Sono emerse infatti in questa giornata notizie che non allontano di molto il suo arrivo, ma costringono comunque a predicare calma. Fra queste, soprattutto le parole del padre del giocatore, che non ha voluto affatto sbilancarsi in merito da una imminente firma con il Napoli. L’affare rimane comunque non a rischio, come conferma anche Fabrizio Romano. Arrivano in serata ulteriori riscontri in merito ad una trattativa comunque in stato molto avanzato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Affare De Bruyne, nuova conferma: annuncio stupendo per i tifosi del Napoli

Leggi anche De Bruyne sta già prendendo casa a Napoli, affare a un passo: i dettagli della proposta di De Laurentiis - Kevin De Bruyne si avvicina al Napoli: il calciatore belga ha già trovato casa in città e si discute sulla proposta di De Laurentiis.

Su questo argomento da altre fonti

De Bruyne al Napoli, ora ci siamo: operazione da 20 milioni di euro; Calciomercato Napoli, De Bruyne è sempre più vicino. Domani l'incontro De Laurentiis-Conte, Allegri pronto a essere il nuovo allenatore degli azzurri; Kevin De Bruyne ad un passo dal Napoli, la prossima settimana si chiude; De Bruyne sta già prendendo casa a Napoli, affare a un passo: i dettagli della proposta di De Laurentiis. 🔗Approfondimenti da altre fonti

De Bruyne-Napoli, slittano le visite mediche: la nuova data e il motivo

msn.com scrive: Il Napoli attende il suo primo colpo e sarà quasi sicuramente Kevin De Bruyne. Le visite mediche del fuoriclasse belga erano previste per domani, prima che il giocatore partisse in ritiro per la Nazio ...

De Bruyne-Napoli, dal Belgio assicurano: "Giocherà nel Napoli". Affare non a rischio

Come scrive msn.com: La notizia delle visite mediche slittate di De Bruyne ha messo in apprensione i tifosi del Napoli ma, dal Belgio, assicurano che il giocatore vestirà la maglia azzurra.

Pedullà: "De Bruyne? Rispetto per il commento del padre, ma lo scambio dei documenti..."

Riporta msn.com: Il Napoli sta cercando di portare alla conclusione una trattativa che viene definita come la più importante dell'era De Laurentiis. Kevin De Bruyne si prepara a vestire la maglia azzurra, ci sono ...