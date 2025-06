Adolph l’artigliere scampato al lager | il figlio torna a Lecco dopo 80 anni Sono qui per la vostra generosità

A Lecco, la storia di Adolph, un ex prigioniero alleato ebreo, riemerge con forza. Dopo 80 anni, il figlio torna per rendere omaggio a chi ha rischiato tutto per salvare la vita del padre. In un periodo in cui la memoria storica è più che mai cruciale, il gesto di generosità di quelle quattro sorelle lecchesi ci ricorda l'importanza del coraggio civile. Un tema attuale che invita alla riflessione: cosa siamo disposti a fare per difendere la libertà

LECCO – Prigioniero alleato ed ebreo. Un destino segnato: il lager e lo sterminio. Durante la sua rocambolesca fuga ha però trovato tanti che lo hanno aiutato a nascondersi, scappare in Svizzera, salvarsi. Tra loro, sacerdoti, dottori, persone all’apparenza comuni ma in realtà campioni di libertà, soprattutto quattro sorelle lecchesi, le sorelle Villa: Caterina, Erminia, Carlotta e Angela. Senza loro, Adolph non sarebbe sopravvissuto, tornato a casa, diventato papà di Jonathan, che, ottant’anni dopo, è tornato a Lecco proprio per ringraziare gli eredi degli eroi silenziosi che hanno salvato suo papà a costo della loro stessa vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adolph, l’artigliere scampato al lager: il figlio torna a Lecco dopo 80 anni. “Sono qui per la vostra generosità”

