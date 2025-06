Addio ruota panoramica Il Comune di Pesaro alza la posta e la ditta taglia la corda

Addio alla ruota panoramica di Pesaro, un simbolo di svago che non rivedremo più. Il sindaco Andrea Biancani annuncia il restyling del piazzale della Palla di Pomodoro, avviando una nuova era per il centro città. In un momento in cui le città italiane ripensano gli spazi pubblici per creare luoghi di incontro e socializzazione, Pesaro alza la posta: il futuro è tutto da scrivere! Sarà un’opportunità per reinventare il cuore della città.

Pesaro, 2 giugno 2025 – La palla in piazza resta, quanto alla ruota panoramica, direbbero a Napoli “scurdámmoce ‘o passato”. L’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Andrea Biancani, ha detto ufficialmente all’Aspes “di andare a risistemare il piazzale della Palla di Pomodoro perché non si può lasciare il prato in quelle condizioni”. Niente ruota panoramica, ma perché? “Per il semplice motivo che ho chiesto una cauzione maggiore rispetto al passato. E questo sulla scorta di un fatto. E’ vero che la ditta che la montava non chiedeva nulla al Comune, ma quando se ne andava lasciava il prato nelle condizioni che tutti abbiamo visto, e i costi della manutenzione ricadevano sull’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio ruota panoramica. Il Comune di Pesaro alza la posta e la ditta taglia la corda

Su questo argomento da altre fonti

Addio ruota panoramica. Il Comune di Pesaro alza la posta e la ditta taglia la corda; Niente ruota panoramica, il Comune alza la posta per proteggere il verde urbano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pesaro, il sindaco ha deciso: «Niente più ruota alla Palla». Il piazzale della Libertà torna terrazza giardino

Riporta corriereadriatico.it: PESARO Ruota panoramica, ciaone. Niente giri a 35 metri d’altezza con vista su Pesaro da piazzale della Libertà. Non per quest’estate almeno. La decisione arriva, a sorpresa ...

Fano, nuova attrazione: al Lido arriva la ruota panoramica

Come scrive msn.com: FANO - Ruota panoramica anche a Fano. Sorgerà alla pista polivalente del Lido, che per la platea dai capelli bianchi resterà per sempre la pista di pattinaggio, lì dove i ...

Arriva la ruota panoramica di 32 metri

Segnala msn.com: Se, nel periodo natalizio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio è un cult, per l’estate, dopo l’esperienza di Fermo, ...