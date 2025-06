Addio all’imprenditore agricolo Stefano Fornari

Un grande cuore dell'agricoltura piacentina si spegne: Stefano Fornari, imprenditore di spicco e ex membro di Confagricoltura, lascia un'eredità fondamentale nel settore. La sua visione e passione hanno tracciato nuovi sentieri per l'agricoltura locale, contribuendo a valorizzare le produzioni del nostro territorio. In un'epoca di sfide globali, il suo esempio ricorda l'importanza di investire nella sostenibilità e nell'innovazione. Un addio che invita a riflettere

Confagricoltura Piacenza esprime cordoglio per la scomparsa di Stefano Fornari, imprenditore agricolo di primo piano, in passato anche membro di Giunta e consigliere dell'associazione stessa. «L'agricoltura piacentina - dichiara il presidente Umberto Gorra - gli deve tanto: indimenticabile il suo.

