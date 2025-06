Addio ai territori occupati neutralità dell' Ucraina ed elezioni | le condizioni di Mosca per la pace

Mosca lancia le sue carte per la pace: ritiri e neutralità dell'Ucraina sono solo alcuni dei punti chiave. In un contesto globale in cui le tensioni geostrategiche si intensificano, la proposta russa solleva interrogativi cruciali. La questione territoriale rimane un nodo fondamentale, mentre il mondo osserva come questo possa ridefinire gli equilibri di potere. Riuscirà la diplomazia a trovare una via d'uscita? La sfida è aperta!