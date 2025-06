Addio a Bruno Saladino indimenticabile uomo di cultura

È con grande tristezza che salutiamo Bruno Saladino, un faro di cultura e umanità per Como. La sua passione per l'istruzione e l'impegno politico hanno lasciato un segno indelebile nella comunità. In un'epoca in cui la cultura sembra spesso in secondo piano, la sua eredità ci ricorda l'importanza di investire nel sapere e nel dialogo. Un uomo che ha saputo ispirare generazioni, rendendo la sua città un posto migliore.

Appassionato, gentile, curioso, arguto, ironico. Un grande uomo che ha contribuito a rendere migliore la sua città. Bruno Saladino, molto noto a Como non solo per essere stato a lungo preside del Liceo Classico Volta, ma anche per la sua attività politica tra le fila del centrosinistra comasco, è. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Addio a Bruno Saladino, indimenticabile uomo di cultura

