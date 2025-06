Adamant vince il primo round | Benedetto avverte Non abbiamo vinto ancora nulla

L'Adamant conquista il primo round, ma Giovanni Benedetto frena gli entusiasmi: "Non abbiamo ancora vinto nulla". La sua saggezza emerge nel momento decisivo, sottolineando che ogni partita conta nella corsa alla promozione. Questo è un chiaro esempio di come la pressione possa trasformarsi in motivazione. Riuscirà il team a mantenere la concentrazione e a costruire sul successo? Il campionato è più vivo che mai!

Non vuole sentire parlare di ipoteca sulla promozione, Giovanni Benedetto (Foto Bp a destra), ma è troppo esperto di finali promozione per capire che questa vittoria pesa tantissimo per la sua Adamant, un primo round che può già essere decisivo. "C’era tanta pressione per entrambi oggi – racconta il coach estense –, l’inerzia è cambiata dopo le espulsioni e alla fine abbiamo un po’ perso lucidità e ritmo, facendoci rimontare, ma siamo comunque stati bravi a resistere e a gestire il vantaggio. E Solaroli (nella foto Mazzini a sinistra) è stato fondamentale con 5 punti di fila quando Pordenone era tornata vicina". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant vince il primo round: Benedetto avverte, "Non abbiamo vinto ancora nulla"

Leggi anche Adamant Ferrara vince in rimonta contro Sangiorgese: Marchini decisivo - Un emozionante finale d’altri tempi: l’Adamant Ferrara di Marchini si impone in rimonta contro la Sangiorgese, grazie a una decisiva performance di Marchini stesso.

