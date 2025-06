adamant ferrara vince a pordenone e si avvicina alla promozione in b nazionale

L'Adamant Ferrara conquista una vittoria fondamentale a Pordenone, avvicinandosi sempre di più al sogno della promozione in B Nazionale! Un match avvincente, chiuso sul 68-64, che testimonia la determinazione della squadra. Santiago, con 18 punti, si conferma il faro della formazione. Questo successo non solo alimenta le speranze dei tifosi, ma rientra nel trend di crescita del basket italiano, dove le squadre emergenti stanno conquistando sempre più spazio. Chi sarà il prossimo a brillare

bcc pordenone 64 adamant ferrara 68: Cardazzo 2, Burei ne, Puppi ne, Cassese 6, Boscariol ne, Cecchinato 2, Dalcò 6, Cerchiaro 11, Barnaba 8, Mandic 17, Bozzetto 12, Raffin. All. Milli. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Sackey 4, Casagrande 3, Drigo 8, Santiago 18, Tio 4, Yarbanga 3, Solaroli 7, Chessari, Ballabio 6, Braga ne, Marchini 15. All. Benedetto. Parziali: 16-15; 27-37; 42-58 È l’apoteosi biancazzurra a Pordenone. L’Adamant (nella foto Mazzini) vince gara 1 di finale playoff e ora è ad un passo dalla promozione in B Nazionale, che potrebbe arrivare già mercoledì alla Bondi Arena in caso di successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it