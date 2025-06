Acqua santa stupri e botte alla moglie | “Sei posseduta dal diavolo” Abusi anche sulla figlia di 6 anni

Un altro inquietante episodio di violenza domestica scuote l’Italia, rivelando un dramma che coinvolge non solo le vittime, ma l’intera società. Un uomo di 50 anni è accusato di maltrattamenti e abusi, giustificando le sue azioni con frasi inquietanti. Questo caso mette in luce la necessità urgente di campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, un fenomeno sempre più allarmante che richiede attenzione e azione. Non restiamo in silenzio!

L'uomo, un 50enne, è finito a processo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il pubblico ministero ha chiesto per lui sei anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Papa Leone XIV compie rito di benedizione e aspersione dell'acqua santa a San Pietro - Il 18 maggio 2025, a San Pietro, Papa Leone XIV ha officiato il rito di benedizione e aspersione dell'acqua santa durante la sua Messa di insediamento.

Se ne parla anche su altri siti

Acqua santa, stupri e botte alla moglie: Sei posseduta dal diavolo. Abusi anche sulla figlia di 6 anni; “Sei posseduta dal demonio”: acqua santa, botte e violenze sessuali alla moglie. A processo marito; Sei posseduta dal demonio: acqua santa, botte e violenze sessuali alla moglie. A processo marito. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Acqua santa, stupri e botte alla moglie: “Sei posseduta dal diavolo”. Abusi anche sulla figlia di 6 anni

Come scrive fanpage.it: L’uomo, un 50enne, è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il pubblico ministero ha chiesto per lui sei anni di carcere.

Anni di stupri, botte e ricatti alla moglie, poi minaccia di uccidersi davanti ai figli: «È colpa di vostra madre». Arrestato 38enne

Si legge su msn.com: La paura e l'intimidazione hanno a lungo pesato sulle spalle di lei, che nonostante le botte e le minacce si è rifiutata di sporgere denuncia per il timore di una vendetta da parte dell'uomo.

Stupri e botte a moglie Poi ordina al figlio di ferirla con un coltello

Come scrive ilgiornale.it: I carabinieri di Catania hanno arrestato un romeno di 26 anni per violenza sessuale, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Non solo botte e stupri. Questo «mostro» è ...