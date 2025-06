Acerbi una commedia sgradevole E così ne fa le spese l' Italia

La recente commedia sgradevole attorno alla nazionale di calcio italiana mette in luce un trend preoccupante: la perdita di rispetto nel mondo dello sport. Le scelte di Spalletti possono essere discusse, ma il vero tema è il clima di tensione che si sta creando tra tifosi e squadra. Riscoprire il valore del rispetto è fondamentale, non solo per il calcio, ma per l’intero panorama sportivo italiano.

Può darsi che Spalletti abbia sbagliato convocazioni: è suo diritto, in caso pagherà. Ma non si capisce come il rispetto sia venuto meno.

