Acerbi Scanzi | Santo subito gli sono riconoscente Senza quel suo gol al 93? non avremmo mai avuto il…

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha rifiutato la convocazione in Nazionale per i prossimi match di Qualificazioni Mondiali 2026. Un gesto che non è passato inosservato, scatenando le reazioni di tifosi e opinionisti. Andrea Scanzi, noto giornalista milanista, ha ironizzato sul tema, sottolineando come il gol al 93' di Acerbi avesse un valore simbolico. Questo episodio mette in luce il crescente divario tra club e Nazionale, in un calcio sempre più

Nella giornata di ieri il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha rifiutato la convocazione in Nazionale per i match di Qualificazioni Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldavia. Su questa scelta, ne ha approfittato il giornalista e scrittore tifoso del Milan, Andrea Scanzi, su una delle sue stories Instagram, ha fatto un post dove ha lanciato sbeffeggiato .

