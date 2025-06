Acerbi rischia la squalifica? Repubblica fa chiarezza dopo il rifiuto della convocazione dell’Italia

Francesco Acerbi al centro di polemiche: il suo rifiuto della convocazione per la Nazionale ha acceso il dibattito sul rapporto tra giocatori e CT. Ma ora La Repubblica rassicura: niente squalifica in arrivo. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio di tensione tra atleti e management, riflettendo una nuova era nel calcio italiano, dove il rispetto reciproco è fondamentale. Sarà interessante vedere come evolverà questa situazione!

Nessun rischio squalifica per Francesco Acerbi dopo il rifiuto della convocazione di Luciano Spalletti. I dettagli nell’edizione odierna di La Repubblica. La decisione di Francesco Acerbi, comunicata ieri al CT della nazionale Luciano Spalletti, ha fatto molto discutere. Il difensore dell’ Inter era tornato nella lista dei convocati dopo più di un anno e, probabilmente, sarebbe stato chiamato ad arginare ancora una volta Erling Haaland. L’ex Lazio, però, ha deciso di non presentarsi a Coverciano per delle tensioni arretrate con Spalletti. Come comunicato dallo stesso Acerbi sul suo profilo Instagram, il calciatore non si sentiva centrale nel progetto tecnico dell’Italia e dunque ha deciso di rifiutare la convocazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi rischia la squalifica? Repubblica fa chiarezza dopo il rifiuto della convocazione dell’Italia

Leggi anche Mondiale per Club, non solo Inter e Juve: da Acerbi De Bruyne a Di Maria e Kalulu, chi rischia di non partecipare - Il Mondiale per club 2025 rischia di non coinvolgere anche club come Inter e Juve, con vari campioni come Acerbi, De Bruyne, Di Maria e Kalulu in forse.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

No alla Nazionale, ora Acerbi rischia la squalifica: ecco cosa dice il regolamento; Diffidati Napoli in Serie A, due giocatori a rischio squalifica nella prossima stagione!; Nelle ultime ore in casa Napoli si sono alzate le quotazioni di un esterno della Ligue 1. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa rischia Acerbi dopo aver rifiutato la convocazione di Spalletti in Nazionale: la regola 76

Riporta fanpage.it: Acerbi era stato convocato in Nazionale da Spalletti, che ha annunciato, poi, il no di Acerbi che non ha voluto rispondere alla convocazione ...

Acerbi-Spalletti, il caso è chiuso. Ma con il "no" alla nazionale si rischia una squalifica: cosa dice il regolamento della FIGC

Scrive informazione.it: Spalletti: 'Richiamare Acerbi? Grazie del consiglio ma lo sa di che anno è...' Il botta-e-risposta tra Francesco Acerbi e Luciano Spalletti ha animato il weekend e scatenato anche la dura reprimenda d ...

Acerbi rifiuta la Nazionale ma (stranamente) non sarà squalificato, eppure il regolamento parla chiaro

msn.com scrive: Francesco Acerbi non verrà sanzionato per il no alla Nazionale: la Figc chiude il caso, il difensore sarà regolarmente al Mondiale per Club.