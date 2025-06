Accusato di omicidio in Pakistan per la terza volta la giustizia italiana nega l’estradizione

Un caso che scuote non solo l'Italia, ma anche le relazioni internazionali. Un uomo accusato di omicidio in Pakistan si ritrova al centro di una battaglia legale per l'estradizione, già rifiutata due volte dalla giustizia italiana. Questa vicenda mette in luce la complessità delle collaborazioni tra Stati, evidenziando come la giustizia possa avere volti molteplici. Riuscirà il Pakistan a far valere le proprie richieste? La risposta è ancora tutta da scrivere.

È accusato di omicidio in concorso in Pakistan, suo paese d’origine, il cui Governo ne richiede l’estradizione. Richiesta rifiutata in due gradi di giudizio, ma le autorità pakistane non si sono arrese e hanno avanzato un’altra richiesta in Corte d’appello (organo preposto nel valutare le istanze. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Accusato di omicidio in Pakistan, per la terza volta la giustizia italiana nega l’estradizione

Leggi anche Omicidio anziana Milano, attesa convalida arresto del 15enne accusato dell'uccisione - Un atroce delitto scuote Milano: un 15enne è accusato dell'omicidio di Emma Teresa Meneghetti, 82enne ex vicina di casa.

Approfondimenti da altre fonti

Era legato a un attentatore di Charlie Hebdo il pakistano arrestato a Piacenza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Accusato di triplice omicidio in Pakistan, scarcerato in attesa dell’udienza estradizione: “Sono innocente e perseguitato”

Scrive ilgiorno.it: Nel mandato d'arresto internazionale l'autorità giudiziaria pakistana precisa che per il reato di omicidio plurimo in concorso è prevista la pena dell'ergastolo, anche se in Pakistan esiste ...

Omicidio di Saman, Pakistan concede estradizione del padre

Segnala ansa.it: accusato dell'omicidio della figlia Saman, avvenuto a Novellara nell'aprile 2021. Un funzionario del Ministero dell'Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà "portato in Italia con un ...

Il governo pakistano ha disposto la consegna alle autorità italiane dell'uomo accusato dell'omicidio della figlia 18enne a Novellara

Scrive gazzetta.it: erano poi fuggiti in Pakistan. Shabbar Abbas è stato arrestato alla fine di novembre 2022 mentre sua moglie era ancora latitante. l'omicidio di saman abbas Saman Abbas è stata assassinata la ...