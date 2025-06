Accusa un malore sul campo di padel 52enne in ospedale

Un malore durante una partita di padel: un episodio che mette in luce l'importanza della salute anche nello sport più trendy del momento. Il 52enne, colto da una fitta al petto, è stato immediatamente soccorso. Questo avvenimento ci ricorda quanto sia cruciale ascoltare il nostro corpo e non sottovalutare segnali di allerta. In un'epoca in cui il benessere è al centro delle nostre vite, la prevenzione deve sempre essere una priorità!

ANCONA – Il personale sanitario è intervenuto nella serata di ieri in un impianto sportivo nei pressi della Baraccola, per prestare soccorso ad un 52enne. L’uomo stava giocando a padel quando ha avvertito una forte fitta al petto. I gestori della struttura hanno così allertato l’ambulanza della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Accusa un malore sul campo di padel, 52enne in ospedale

