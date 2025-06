Accordo Virtus-Note di Siena Mens Sana | Under 19 e 15 nei campionati Eccellenza

La sinergia tra la Virtus e la Note di Siena Mens Sana segna un passo audace nel panorama del basket giovanile. Le formazioni Under 19 e Under 15 si preparano a brillare nei campionati di Eccellenza, in un contesto che valorizza il talento emergente. Questo accordo non solo evidenzia l'impegno per la crescita sportiva, ma rappresenta anche un investimento nel futuro del basket italiano. Un momento da seguire con attenzione!

L'accordo con la Virtus per disputare con le formazioni Under 19 e Under 15 i campionati Eccellenza è la punta dell'iceberg di un lavoro, quello del settore giovanile della Note di Siena Mens Sana, che viene da lontano. "Il bilancio dell'annata che si è appena conclusa è estremamente positivo sia in termini di qualità che di quantità - ha detto Pierfrancesco Binella (nella foto), responsabile della 'cantera' di Viale Sclavo -. Avremmo forse potuto fare qualcosa in più in termini di risultati ma nell'ambito del settore giovanile ciò che conta di più sono i progressi fatti e ce ne sono stati molti dal punto di vista organizzativo e del reclutamento.

Virtus Imola, fumata nera: fallito il tentativo di un nuovo accordo - Virtus Imola continua a navigare in acque turbolente, con un tentativo di accordo andato a vuoto. Il presidente Davide Fiumi ha confermato l'assenza di Stefano Loreti e Renzo Balbo all'assemblea soci di ieri, lasciando il futuro della società ancora avvolto nell'incertezza.

