Accoltellato in piazza | Plauso alla polizia locale ma ora investire in sicurezza e personale

La drammatica aggressione avvenuta in piazza Amedeo di Savoia a Cisterna, dove un uomo è stato accoltellato per un debito di soli 80 euro, mette in luce un problema di sicurezza sempre più attuale nelle nostre città. Mentre applaudiamo il tempestivo intervento della polizia locale, è fondamentale riflettere sulla necessità di investire maggiormente nella sicurezza e nel personale. Solo così possiamo garantire spazi pubblici più sicuri e sereni per tutti.

Quanto accaduto nella mattina di venerdì 30 maggio in piazza Amedeo di Savoia a Cisterna con un uomo accoltellato per un debito di 80 euro e il tempestivo intervento degli agenti della polizia locale che hanno contributo a fermare subito l’aggressore, riaccende i riflettori sui problemi che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Accoltellato in piazza: “Plauso alla polizia locale, ma ora investire in sicurezza e personale”

