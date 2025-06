Accoltellato dall’ex e dal figlio della compagna 35enne in condizioni disperate | è in fin di vita

Un’aggressione drammatica che riporta alla ribalta il tema della violenza domestica e delle relazioni tossiche, sempre più al centro del dibattito sociale. L'episodio di Corsico, dove un uomo di 35 anni è in fin di vita dopo un accoltellamento, fa riflettere su come conflitti irrisolti possano esplodere in tragedie. È fondamentale intervenire, promuovendo una cultura della non violenza e del dialogo. La comunità deve reagire!

La lite è avvenuta, per motivi da chiarire, in strada a via Curiel, a Corsico. Il 35enne è stato ricoverato all'Humanitas di Rozzano, dove lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

