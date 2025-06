Accoltellato alla gola dopo una lite | il giovane lascia il reparto di Rianimazione

Un giovane brindisino di 20 anni, vittima di un'aggressione violenta, sta finalmente vedendo la luce dopo un brutto incubo. Uscito dal reparto di rianimazione, M.D. rappresenta una storia di resilienza in un contesto sociale sempre più preoccupante per la violenza giovanile. Il suo recupero ci invita a riflettere sull'importanza di affrontare le tensioni con dialogo e comprensione, piuttosto che con la forza. La sua ripresa è solo il primo passo verso un futuro migliore.

BRINDISI – Sono in costante miglioramento le condizioni di M.D.,il brindisino di 20 anni che la notte fra venerdì 30 e sabato 31 maggio è stato accoltellato alla gola, per le vie di San Pietro Vernotico. Il giovane ha lasciato la Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi.

